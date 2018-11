Attualita 112

Muos, Orlando: “Il sostegno del governo è un fatto grave”

Anche Leoluca Orlando prende posizione contro il Muos realizzato a Niscemi dalla Marina statunitense

Redazione

02 Novembre 2018 15:41

"Il sostegno del Governo nazionale, con atti formali del Ministero della Difesa, alla realizzazione del MUOS è un fatto grave.

Rappresenta infatti un attacco al diritto dei cittadini e degli Enti locali ad essere attori nei processi decisionali che li riguardano ed una negazione della vocazione pacifica della Sicilia, la cui posizione strategica deve essere spunto per promuovere azioni di pace e dialogo e non per nuove strutture e interventi militari".



Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.

