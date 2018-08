Attualita 120

Muos, la Marina americana chiede l'autorizzazione per realizzare lavori di manutenzione

La denuncia arriva dal Coordinamento regionale dei Comitati No Muos che evidenzia anche il silenzio del M5S

Redazione

21 Agosto 2018 15:59

Siamo venuti a conoscenza di una nuova richiesta di autorizzazioni da parte della marina USA tramite il ministero della Difesa italiano, di realizzare lavori di manutenzione straordinaria dentro la base militare in contrada Ulmo a Niscemi. La richiesta, avanzata nel maggio scorso, è stata inoltrata agli uffici della Regione Siciliana e al Comune. Esattamente come 11 anni fa, quando il ministero inoltrò le istanze di autorizzazione all'installazione delle parabole Muos". Lo denuncia il Gruppo comunicazione Coordinamento regionale dei Comitati No Muos.

"La Regione Sicilia, guidata da Nello Musumeci, sarà chiamata ad autorizzare il cantiere e i lavori in progetto - continuano - Nonostante le richieste autorizzative siano partite dal precedente governo a guida PD, a pochi giorni dalla scadenza del proprio mandato, attualmente il ministero della Difesa è retto da Elisabetta Trenta, in quota M5S. Ancora nessuna parola è stata spesa dal partito di Di Maio sul Muos".. (Ansa)

Siamo venuti a conoscenza di una nuova richiesta di autorizzazioni da parte della marina USA tramite il ministero della Difesa italiano, di realizzare lavori di manutenzione straordinaria dentro la base militare in contrada Ulmo a Niscemi. La richiesta, avanzata nel maggio scorso, è stata inoltrata agli uffici della Regione Siciliana e al Comune. Esattamente come 11 anni fa, quando il ministero inoltrò le istanze di autorizzazione all'installazione delle parabole Muos". Lo denuncia il Gruppo comunicazione Coordinamento regionale dei Comitati No Muos.

"La Regione Sicilia, guidata da Nello Musumeci, sarà chiamata ad autorizzare il cantiere e i lavori in progetto - continuano - Nonostante le richieste autorizzative siano partite dal precedente governo a guida PD, a pochi giorni dalla scadenza del proprio mandato, attualmente il ministero della Difesa è retto da Elisabetta Trenta, in quota M5S. Ancora nessuna parola è stata spesa dal partito di Di Maio sul Muos".. (Ansa)

News Successiva Niscemi, distribuzione idrica: riparato il guasto di contrada “Mascione”