Muos, Fava: "Il Governo è favorevole. Oggi al Cga l'avvocatura dello Stato era assente"

Il presidente della commissione regionale antimafia non ha dubbi sulla posizione assunta dal governo Salvini – Di Maio

Redazione

14 Novembre 2018 17:48

“Da oggi è una certezza: il governo Salvini-Di Maio è favorevole al Muos in Sicilia. All'udienza che si è aperta oggi davanti al CGA di Palermo, infatti l’avvocatura dello Stato non si è presentata mantenendo quale posizione ufficiale del Governo nazionale quella già depositata con la memoria che esprime un chiaro "Si" all'impianto e si oppone alle richieste avanzate dai Comitati e dalle amministrazioni locali.

Sono quindi smentiti in modo evidente ed inequivocabili gli annunci fatti da Di Maio e dai suoi portavoce fino a pochi giorni fa."



Lo dichiara Claudio Fava, del Movimento Centopassi, presidente della Commissione antimafia siciliana, che ora si chiede "cosa prevarrà fra i parlamentari regionali quando fra pochi giorni discuteremo all'ARS la mozione da me presentata?

Cosa sceglieranno fra l'obbedienza dovuta ai capi romani dei propri partiti e la coerenza dovuta ai siciliani?

E vedremo se Musumeci-presidente e Musumeci-candidato alla presidenza la pensano allo stesso modo."

