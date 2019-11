Cronaca 377

Muore travolto da un trattore, la vittima è un autotrasportatore gelese di 56 anni

Si tratta di Orazio Curvà. Secondo le indagini, è stato investito dal mezzo mentre era nei pressi di un capannone

Redazione

09 Novembre 2019 12:15

Un uomo di 56 anni, di Gela, Orazio Curvà, titolare di una ditta di autotrasporti, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi, nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Pietra Fucile a Ravanusa. L’uomo, secondo le ricostruzioni del commissariato di Licata che si sta occupando delle indagini, mentre stazionava nei pressi di un capannone industriale adibito al commercio di cereali, è stato investito da un trattore. L’uomo è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale «San Giacomo d’Altopasso» di Licata dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Il gelese è però spirato a causa dello schiacciamento del torace. (Foto archivio)

