Muore paziente nisseno in terapia intensiva al Sant'Elia. E' il terzo in 24 ore

Redazione

03 Aprile 2020 18:37

E' morto oggi pomeriggio in terapia un paziente nisseno di 76 anni. L'uomo, un ex ferroviere, era stato ricoverato giorni fa per una insufficienza respiratoria severa. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici oggi pomeriggio è deceduto. E' il terzo paziente deceduto nell'arco di 24 ore. Questa mattina era morto un paziente nisseno di 73 anni affetto da gravi patologie (ma per quest'ultimo si attene l'esito del tampone) e ieri un autotrasportatore di Palma di Montechiaro di 52 anni. Così come gli altri pazienti era arrivato al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 in gravissime condizioni. Attualmente il totale dei deceduti in terapia intensiva covid-19 è di 8 persone, compreso il paziente nisseno di questa mattina del quale però si attende esito del tampone.

