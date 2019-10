Cronaca 3535

Muore mentre è alla lavagna: ad uccidere Melissa sarebbe stata la sindrome di Brugada

"Il suo cuore ha ceduto, non ha avuto scampo. Sarebbe potuto accadere ovunque, a casa, in palestra, durante il sonno"

11 Ottobre 2019

Ad uccidere Melissa La Rocca, la studentessa 15enne della provincia di Salerno, pare sia stata la sindrome di Brugada. Si tratta di una malattia geneticamente determinata che predispone al rischio di aritmie ventricolari maligne e può essere causa di morte improvvisa in giovani adulti con cuore strutturalmente sano. E’ molto complicato diagnosticare la malattia, ma c’è un alto rischio di familiarità per cui, in casi di morte improvvisa in giovane età, è bene analizzare questo fattore.I genitori della giovanissima hanno voluto chiarire la causa esatta della morte della loro piccola, dopo l’arrivo dei risultati dell’autopsia. Come riporta il quotidiano “Le Cronache”, i genitori di Melissa hanno dichiarato: “È stata la sindrome di Brugada a portarci via Melissa. Il suo cuore ha ceduto, non ha avuto scampo. Sarebbe potuto accadere ovunque, a casa, in palestra, durante il sonno. Neanche un defibrillatore o l’intervento tempestivo di un cardiochirurgo l’avrebbe salvata”.

“I soccorritori sono stati celeri e tempestivi, hanno tentato il tutto per tutto per rianimarla. Le sono state somministrate sei fiale di adrenalina, invano. Quel malfunzionamento era così ben celato che solo l’occhio del più esperto tra i cardiologi avrebbe potuto scoprirlo. Eppure Melissa era una sportiva e, quando non poteva andare in palestra, saliva e scendeva le scale di casa per tenersi in forma”. (Vocedinapoli.it)



