Cronaca 423

Muore in ospedale, il figlio lo trova pieno di pidocchi: era malato di Sla. Il decesso all'improvviso

E' successo a Milazzo.Il figlio era andato all'obitorio dove era stato portato senza vita il corpo del padre

Redazione

08 Ottobre 2019 20:51

Aveva raggiunto l'obitorio dell'ospedale di Milazzo per piangere sul corpo di suo padre appena morto, ma ha trovato il cadavere letteralmente sommerso dai pidocchi Il papà, un 56enne malato di Sla, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva e i famigliari non si capacitano delle condizioni in cui era. L'uomo si era aggravato, ma il decesso è arrivato all'improvviso."Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di fare piena luce su quanto accaduto all’ospedale di Milazzo, dove un 56enne morto per Sla è stato trovato dai familiari pieno di pidocchi. Per questo ho chiesto che venga convocato, per un’audizione in commissione Salute all’Ars, l'intero management dell’Asp di Messina e dell'ospedale di Milazzo”.

Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che sottolinea come “seppure i fatti, documentati attraverso un video dai familiari del paziente deceduto, destino scandalo e preoccupazione, prima di parlare di un caso di malasanità è bene approfondire la vicenda in tutti i suoi aspetti, per risalire ad eventuali responsabilità e adottare, qualora occorresse, i dovuti provvedimenti”.

“Do atto - prosegue De Luca - al dottor La Paglia di essersi immediatamente attivato nominando una commissione di indagine per accertare l'accaduto, ma la politica non può rimanere inerte davanti a fatti tanto gravi, per cui ho ritenuto necessario attivarmi con questa richiesta, nell'interesse di tutti i cittadini e pazienti che fruiscono della struttura ospedaliera di Milazzo, nonché a tutela del decoro della stessa”.





