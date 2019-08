Cronaca 1947

Muore folgorata mentre fa la doccia, indagini in corso per accertare le cause della tragedia

E' successo a Balestrate, nel trapanese. A perdere la vita una donna di 78 anni. La Procura ha disposto la restituzione della salma

Redazione

26 Agosto 2019 10:52

Tragedia ieri sera a Balestrate. Una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è morta folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate, in contrada Passerelo.Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. Sono in corso le indagini per capire i motivi del decesso: probabilmente la morte è legata al mancato funzionamento dell’impianto salvavita. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per celebrare i funerali.



Tragedia ieri sera a Balestrate. Una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è morta folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate, in contrada Passerelo.Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. Sono in corso le indagini per capire i motivi del decesso: probabilmente la morte è legata al mancato funzionamento dell’impianto salvavita. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per celebrare i funerali.



Il cadavere di un uomo chiuso in un sacco di plastica, terribile scoperta a Carlentini

News Successiva Caltanissetta, tragedia sfiorata al carcere minorile: detenuto appicca le fiamme, guardia carceraria lo salva ma resta chiuso dentro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews