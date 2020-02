Cronaca 5970

Muore all'età di 49 anni l'artista sommatinese Stefano Caruano

L'artista si era formato all'Accademia di Brera e poi aveva vissuto tra Caltanissetta e Sommatino

Rita Cinardi

02 Febbraio 2020 08:54

E' morto all'età di 49 anni, dopo una lunga malattia, l'artista sommatinese Stefano Caruano. Formatosi all'Accademia di Brera e poi tornato in Sicilia era conosciuto per la sua arte e anche per la sua abilità grafica. Caruano è stato anche vignettista per il Giornale di Sicilia e ha lavorato come grafico per la ditta Paruzzo. Diverse le mostre e i premi vinti nella sua carriera d'artista.



Scrive di lui il regista Luca Vullo: "Un grande talento, un visionario, un Artista profondo, una bellissima persona ha spiccato il volo... Le tue straordinarie opere continueranno a far vibrare le corde dell'anima e manifesteranno la tua positiva presenza"



Su facebook anche il saluto della professoressa Fiorella Falci. "Ciao Stefano! Artista geniale e sensibile, intelligenza limpida e ironia capace di rivelare il mistero che c'è dentro ognuno di noi. Ora sei nell'abbraccio del Signore a colorare il paradiso intrecciando i tuoi fili da una nuvola all'altra...Noi siamo più soli su questa terra dove i sorrisi come il Tuo sono sempre più rari..."



E ancora l'ex assessore Pasquale Tornatore. "La sua bontà, la sua sensibilità, la sua arte, la sua passione per il jazz, ci mancheranno, una persona speciale Stefano, andato via da noi troppo presto. Ti ricorderemo sempre attraverso le tue bellissime opere. Ti ho conosciuto 30 anni fa, quando sei venuto a lavorare con me come grafico, e anche se la collaborazione lavorativa è stata breve, è stata lunga la nostra amicizia, e le immagini delle tue opere, hanno accompagnato negli ultimi dieci anni molti dei miei pensieri pubblicati qui in questo mondo virtuale".

(Foto Ettore Garozzo)



