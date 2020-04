Cronaca 3106

Muore a 19 anni per complicazioni dopo il parto. Il padre sui social: "Maria Giusi ci ha lasciato"

La ragazza aveva partorito qualche settimana fa all'ospedale Basilotta di Nicosia. Non si sa se abbia contratto il coronavirus

Redazione

15 Aprile 2020 15:43

Muore a 19 anni per complicazioni dopo il parto, non si sa se abbia contratto il coronavirus. Una diciannovenne, che era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Basilotta di Nicosia (En) dalla fine di marzo scorso, è morta nella notte.Maria Giusi Marletta, 19 anni, di Raddusa (Catania), aveva partorito senza problemi ma successivamente erano sopraggiunte delle complicazioni che l'avevano costretta al ricovero presso il reparto di terapia intensiva, attivato con 4 posti il 25 marzo scorso. Dopo il ricovero non ha ripreso conoscenza.

Secondo indiscrezioni non confermate sarebbe sopraggiunta anche una infezione respiratoria, ma la giovane non era stata sottoposta al tampone e non era stato disposto il trasferimento al Covid Hospital dell’Umberto I di Enna.

"Eccoci qua non vorrei scrivere questo ma purtroppo Maria Giusi ci ha lasciato - ha scritto il papà Giuseppe sui social - si miei cari amici la mia guerriera è volata tra gli angeli..Giusi bella mia spero che al tuo arrivo in paradiso tutti gli angeli ti accolgano a braccia aperte.. ti ho dato la vita e per la vita ti amerò".





