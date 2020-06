Cronaca 844

Muore a 14 anni in un incidente stradale. Nel 2016 aveva partecipato ad una fiction Rai

La ragazza è morta nell'ennesima tragedia del sabato sera. Aveva preso parte alla fiction "Di padre in figlia"

Redazione

28 Giugno 2020 20:29

La ragazzina morta nell’incidente a Farra di Soligo è Vittoria De Paoli. Vittoria, nel 2016, aveva partecipato ad una fiction Rai «Di padre in figlia» girata nel bassanese e che vedeva nel cast anche l’attrice Cristiana Capotondi.Sono gravi le condizioni del 17enne che era alla guida di una Vespa 125. Ora è ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. La 14enne, invece, è morta poco dopo essere giunta all’ospedale di Conegliano portata con un ambulanza del Suem 118. I due giovani erano ad una festa a Farra di Soligo e avevano detto che si sarebbero allontanati per pochi minuti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vittorio Veneto.





