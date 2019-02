Sport 442

Mountain Bike, Coppa Sicilia: la nissena Flavia Mangione domina la seconda prova

Fa parte del team Race Mountain diretto da Gerlando Scrofani. Flavia Mangione è alla sua prima esperienza in una gara olimpica così prestigiosa

Redazione

18 Febbraio 2019 20:21

La nissena Flavia Mangione del Team Race Mountain domina la seconda prova di Coppa Sicilia di Mountain Bike

In uno scenario unico, all’interno del parco del Castello di Donnafugata, si è svolta la seconda prova di Coppa Sicilia di Mountain Bike specialità olimpica.

Gli oltre 250 partenti hanno dato vita ad una manifestazione di alto livello, organizzata magistralmente dell’asd Bike & Co di Ragusa.

Grande soddisfazione per il Team Race Mountain diretto dal Ds Gerlando Scrofani e collaborato nell’occasione dal maestro Matteo Giannavola.

Vittoria dell’esordiente Flavia Mangione che alla sua prima esperienza nella gara olimpica domina e convince, mettendo in risalto le sue doti tecniche acquisite negli anni di formazione nella Scuola di Ciclismo Nissena.

L’atleta nissena ha condotta la gara dal primo giro mettendosi in evidenza anche tra le atlete di categoria superiore partite in griglie diverse. “Si rinnova la tradizione della Scuola di Ciclismo Nissena che negli anni ha dato vita a forti atlete come Claudia Andolina e Valeria Trupia” afferma il ds Gerlando Scrofani.



Nella categoria esordienti bella prova anche per Vincenzo Risplendente che si conferma al terzo posto di categoria, ottima prova per Dario Lopiano, che al suo esordio, dopo un grave infortunio, chiude al quinto posto, undicesimo posto per Enrico Scrofani.

Per l’ennesima volta prova sfortuna per Michele Spagnolo che è costretto al ritiro per una foratura quando si trovava in seconda posizione. Nella stessa categoria un buono undicesimo posto per Eros Gruttadauria ed un sedicesimo posto per Iacopo Orlando al suo esordio.

Nella categoria allievi primo podio stagionale per Enzo Frangiamore mentre chiude al tredicesimo posto Richard Mosa.

Tra gli Junior prova sfortunata, ma convincente, per gli impegni futuri, per Emanuele Spica, che è costretto al ritiro quando era secondo assoluto e per Salvatore Lomonaco, anch’esso costretto a finire anzitempo quando era nelle prime posizioni, chiude al sesto posto Gianluca Ficara.

Tra under 23 maestosa prova di Andrea Virga che con un passo costante riesce a conquistare il secondo posto assoluto mentre Manuel Oddo è costretto al ritiro.

Menzione particolare per Valeria Trupia che torna alle gare e conquista subito il primo podio, secondo posto assoluto tra le donne.

Prossimo impegno per gli atleti del Team il 24 febbraio a Verona per una gara internazionale valida come prove Nazionale d’inverno ed a Nizza di Sicilia per la terza prova di Coppa Sicilia.

(Nella foto Flavia Mangione e Dario Lopiano)







