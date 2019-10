Cronaca 793

Morto il bimbo precipitato nelle tromba delle scale in una scuola di Milano: avrebbe fatto un volo di 10 metri

La Procura ha aperto un'inchiesta per omessa vigilanza: sono da accertare le responsabilità degli insegnanti e degli operatori scolastici

Redazione

22 Ottobre 2019 17:38

E' morto il bambino di 6 anni precipitato nella tromba delle scale della scuola primaria "Pirelli" di Milano. Lo ha comunicato, con una nota, l'ospedale Niguarda dove il piccolo era stato ricoverato in gravissime condizioni. "In riferimento al bambino caduto a scuola il 18 ottobre, si comunica che è terminato l'accertamento di morte con criteri neurologici ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53", si legge nel comunicato.Da subito le sue condizioni erano apparse gravi ai primi soccorritori e, trasportato all'ospedale Niguarda, era stato operato per cercare di diminuire la pressione intracranica. Stamani sono stati avviati gli accertamenti per dichiarare la morte del bimbo che si sono conclusi nel pomeriggio.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omessa vigilanza: sono da accertare le responsabilità degli insegnanti e degli operatori scolastici. Il piccolo, che era andato in bagno, ha scavalcato la ringhiera delle scale ed è caduto nel vuoto facendo un volo di 10 metri.



E' morto il bambino di 6 anni precipitato nella tromba delle scale della scuola primaria "Pirelli" di Milano. Lo ha comunicato, con una nota, l'ospedale Niguarda dove il piccolo era stato ricoverato in gravissime condizioni. "In riferimento al bambino caduto a scuola il 18 ottobre, si comunica che è terminato l'accertamento di morte con criteri neurologici ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53", si legge nel comunicato.Da subito le sue condizioni erano apparse gravi ai primi soccorritori e, trasportato all'ospedale Niguarda, era stato operato per cercare di diminuire la pressione intracranica. Stamani sono stati avviati gli accertamenti per dichiarare la morte del bimbo che si sono conclusi nel pomeriggio.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omessa vigilanza: sono da accertare le responsabilità degli insegnanti e degli operatori scolastici. Il piccolo, che era andato in bagno, ha scavalcato la ringhiera delle scale ed è caduto nel vuoto facendo un volo di 10 metri.



Sistema Montante, Casagni ascoltato dalla Commissione Antimafia: "Questa vicenda ha stravolto la mia vita"

News Successiva Sciopero dei penalisti, il presidente della Camera Penale di Caltanissetta: "Non si può rimanere imputati per tutta la vita"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews