Morire a 13 anni per una caduta dalla bici, la sezione di Gela della Lega: "E se Angelo avesse indossato il casco?"

L'utilizzo del casco non è obbligatorio quando si va in bici ma ci si chiede se la tragedia di Gela si sarebbe potuta evitare

Redazione

15 Giugno 2020 20:11

La Lega Sezione giovani di Gela partecipa al dolore per la morte del tredicenne Angelo Giovane che ha portato un’enorme tristezza in città. Un fatto che ci tocca tutti e che ha trascinato nella disperazione la famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Questo fatto non può passare in silenzio. Come spesso succede. Un canovaccio già disgraziatamente visto. L’incidente, il dolore, il lutto cittadino, la Celebrazione Eucaristica con massima partecipazione di persone, i ragazzi con le magliette e le moto. Giusto. Poi si riprende la vita normale . Poi cala il silenzio. Avanti il prossimo. La Lega Giovani dice di no a questa tragedia che attanaglia la nostra città. Possiamo fare un elenco numeroso di ragazzi che sono morti per incidenti stradali. Tante le cause. Ma devono essere anche tante le soluzioni. Nel caso del povero Angelo Giovane ci poniamo una domanda e se avesse indossato il casco? Non siamo dei medici, non sappiamo cosa sarebbe successo. Il casco non è obbligatorio sulle biciclette. Angelo Giovane era perfettamente in regola. Non aveva l’obbligo di indossare il casco. Ma la domanda risuona nella nostra mente. E se avesse avuto in testa il casco? Giace in parlamento una proposta di Legge della Lega per l’obbligo di indossare il casco per tutti i ciclisti. A minorenni e maggiorenni. Perché la vita è preziosa ed è una. Non ce ne solo altre. Un dono del Signore da proteggere. Ad oggi dovrebbe entrare in vigore un aggiornamento del Codice della Strada che prevede l’obbligo del casco fino all’età di tredici anni. Vogliamo andare oltre. Abbiamo già interpellato la nostra rappresentanza politica in Parlamento per reiterare la nostra proposta di legge per l’uso del casco in bicicletta, elettrica o meno. Nello stesso tempo vogliamo organizzare una raccolta firme che deve partire dalla nostra città, per invitare il nostro governo a preparare una legge che porti l’obbligo del casco in bici. Questo lo dobbiamo per la memoria di Angelo e di tutti coloro che come lui hanno perso la vita.

