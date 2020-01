Cronaca 395

Morì in un tragico incidente stradale: domani a Gela l'ultimo addio ad Angela Attardi

La salma è stata restituita ai familiari e accompagnata oggi alla chiesa Madre di Gela

Redazione

28 Gennaio 2020 18:32

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 alla Chiesa Madre di Gela i funerali di Angela Attardi, la donna deceduta lo scorso 23 gennaio in un incidente stradale. La salma è stata restituita ai familiari e accompagnata oggi in parrocchia. Il tragico incidente autonomo è avvenuto sulla SS 417 Catania–Gela in territorio di Caltagirone. L’auto sulla quale viaggiavano due donne ed un uomo, che era alla guida, si è schiantata contro il guardrail che delinea la carreggiata. La vettura, una Fiat bravo, ha concluso la sua corsa, capottando, su un terreno agricolo a ridosso della carreggiata. Angela Attardi, 41 anni, di Gela che era seduta sul sedile posteriore, per la violenza dell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo perdendo la vita sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto erano stati trasportati d’urgenza all'ospedale di Caltagirone.



Saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 alla Chiesa Madre di Gela i funerali di Angela Attardi, la donna deceduta lo scorso 23 gennaio in un incidente stradale. La salma è stata restituita ai familiari e accompagnata oggi in parrocchia. Il tragico incidente autonomo è avvenuto sulla SS 417 Catania–Gela in territorio di Caltagirone. L’auto sulla quale viaggiavano due donne ed un uomo, che era alla guida, si è schiantata contro il guardrail che delinea la carreggiata. La vettura, una Fiat bravo, ha concluso la sua corsa, capottando, su un terreno agricolo a ridosso della carreggiata. Angela Attardi, 41 anni, di Gela che era seduta sul sedile posteriore, per la violenza dell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo perdendo la vita sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto erano stati trasportati d’urgenza all'ospedale di Caltagirone.



News Successiva Schianto sulla Gela - Catania, morta la gelese Angela Attardi: aveva 41 anni. Ferite altre due persone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare