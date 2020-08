488

Montedoro: sarà Valentina Puma a coordinare il movimento Idea Sicilia

Ho deciso di aderire a IDEA SICILIA - dichiara Valentina Puma - per la stima e amicizia che nutro nei confronti di Angelo Bellina

Redazione

28 Agosto 2020 10:15

Continuano ormai senza sosta le adesioni e la crescita in provincia di Caltanissetta di IDEA SICILIA, movimento politico fondato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e coordinato in provincia di Caltanissetta da Angelo Bellina e Salvatore Giglia.

A Montedoro aderisce la giovanissima Valentina Puma, tra le prime dei non eletti nelle ultime elezioni amministrative, ottenendo un buon risultato personale.

Valentina Puma studentessa universitaria al terzo anno nella facoltà di Scienze Motorie, impegnata nel sociale e nello sport, gioca a calcio con una squadra di Caltanissetta ,con tanta passione per la politica, ragazza molto stimata e apprezzata in città per il suo impegno sociale.

Valentina Puma sarà riferimento a Montedoro di IDEA SICILIA con il compito di fare crescere il movimento politico aggregando quelle forze sane che possono organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dove IDEA SICILIA sarà presente con i suoi candidati per rafforzare quell' area moderata di centro dove in prospettiva futura nascerà un nuovo soggetto politico democratico cristiano, equidistante da estremismi e populismi, un centro moderato che raccoglie quelle anime cattoliche e liberali che possa fortemente incidere in futuro nella politica locale e nazionale.

Ho deciso di aderire a IDEA SICILIA - dichiara Valentina Puma - per la stima e amicizia che nutro nei confronti di Angelo Bellina, per il suo modo di operare e fare politica con assiduo e continuo contatto con il territorio al servizio dei bisogni della gente, che io già conosco perché ho avuto modo di collaborare in passato, e ovviamente per l' ottimo lavoro che sta svolgendo l' assessore Roberto Lagalla in tutto il territorio Siciliano.

Ho avuto modo di conoscere Valentina Puma - dichiara Bellina - è una giovane molto preparata ,piena di entusiasmo e molto stimata nel suo territorio, sicuramente una valida risorsa per il nostro movimento che continua a crescere grazie a nuove adesioni.

A Settembre, in presenza del nostro leader regionale Roberto Lagalla si svolgerà una convention di IDEA SICILIA.

In quella occasione sarà nominato il direttivo con il Presidente e i vicecoordinatori dell'area nord e sud della provincia.

Sono molto soddisfatto - dice Lagalla - per la continua crescita del nostro movimento in tutta la provincia di Caltanissetta.

Voglio congratularmi con il mio amico coordinatore provinciale Angelo Bellina per il costante lavoro svolto giornalmente sempre in giro per la provincia.

A Settembre sarò a Caltanissetta per presiedere l' assemblea provinciale e programmare i prossimi appuntamenti elettorali, IDEA SICILIA sarà presente con i suoi candidati.

