Montedoro, multa a chi abbandona mascherina e guanti per terra: sanzione tra i 75 e i 450 euro

Lo ha annunciato il sindaco Renzo Bufalino che ha dichiarato tolleranza zero contro gli sporcaccioni

19 Maggio 2020

Una multa contro chi abbandona mascherine e guanti per terra: è l'iniziativa dei sindaco di Montedoro Renzo Bufalino, ai tempi del coronavirus, contro chi sporca. La sanzione può variare da un minimo di 75 euro a un massimo di 450 euro.«Salvo che il fatto non costituisca reato», è precisato nell’ordinanza emanata dal primo cittadino in cui è poi previsto che la sanzione pecuniaria sarà elevata a «chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade e li disperda nelle campagne». Il provvedimento è stato assunto nella considerazione negli ultimi giorni sarebbe stati registrati «numerosi abbandoni» di guanti e mascherine, precisa il sindaco di Montedoro



