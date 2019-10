Eventi 231

Montedoro, la Pro Loco rinnova le cariche: a presiedere l'associazione sarà Giuseppe Glaviano

Ad affiancare Glaviano, per i prossimi quattro anni, ci sarà il vice presidente Gaetano Duminuco

26 Ottobre 2019 09:11

La Pro Loco di Montedoro, nel corso di un'assemblea, ha rinnovato le cariche del direttivo. Davanti a più della metà degli iscritti si è presentato Il nuovo presidente eletto, Giuseppe Glaviano. Ad affiancarlo per i prossimi 4 anni ci saranno il Vice Presidente Gaetano Duminuco, il Tesoriere Salvatore Bonadonna e la Segretaria Carmelina Graci. Nel corso della riunione si è provveduto alla nomina di revisore dei conti, la persona incaricata sarà per i prossimi 4 anni il commercialista Giovanni Ingrao. Giuseppe Glaviano "I primi giorni sono stati e saranno dedicati al ripristino di tutta la situazione burocratica dell'associazione, l'obiettivo è riportare alla normalità entro fine anno tutto il sistema. Prendiamo questi ultimi due mesi del 2019 come momento di transizione, dal 2020 si procederà con una fitta programmazione di eventi e attività".

