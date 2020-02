Cronaca 7556

Montedoro, annuncia il suo suicidio su facebook: i carabinieri sfondano la porta ma il giovane era già morto

Un amico del ventisettenne dopo aver visto il video, intorno alle 10 di questa mattina, ha subito contattato i carabinieri che si sono precipitati sul posto poco dopo

Redazione

10 Febbraio 2020 21:29

Posta un video su facebook per annunciare che si sarebbe tolto la vita e poco dopo compie il tragico gesto. Il giovane, un ventisettenne di Montedoro (CL) è comparso in video con la sua divisa da arbitro e ha rivolto un pensiero alla madre, morta tempo prima, il cui viso si era tatuato sul braccio e del rapporto con il padre. Prima del commiato il saluto "Fate qualcosa di bene per gli altri". Un amico del ventisettenne dopo aver visto il video, intorno alle 10 di questa mattina, ha subito contattato i carabinieri che si sono precipitati sul posto poco dopo. I militari dell'Arma hanno sfondato la porta ma purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Il ragazzo infatti si era tolto la vita impiccandosi. Prima del video finale ne aveva postato altri due su youtube . In uno chiedeva che il suo gatto venisse sepolto nella tomba di famiglia. Sembrerebbe che il giovane stesse attraversando un periodo difficile.

