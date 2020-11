Cronaca 2064

Montedoro a lutto: positiva al covid-19, donna muore a 45 anni

Positivo anche il marito, un operatore del 118. A Montedoro attualmente i positivi sono 13

Rita Cinardi

26 Novembre 2020 13:16

E' morta all'età di 45 anni Salvatrice Schifano. La donna, che aveva già altre patologie, venerdì era risultata positiva al Covid-19, così come il marito Vincenzo Alba, che lavora nella postazione del 118 di Serradifalco. Tutti i componenti del nucleo familiare, nonostante il tampone positivo, erano asintomatici e dunque si trovavano in isolamento domiciliare. La donna però ieri avrebbe avuto un improvviso aggravamento delle sue condizioni che non le ha lasciato scampo. Una tragedia che ha coinvolto non solo l’intero paese nisseno ma tutto il Vallone: il primo cittadino di Serradifalco ha subito espresso il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima del Covid, all’intero comune. Il sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino, data l’impossibilità di partecipare al funerale, per ovvie ragioni di contenimento dei contagi, ha chiesto ai concittadini di accendere un lume in segno di lutto, esponendolo al balcone. A Montedoro, paese di 457 abitanti che al momento conta un totale di 13 positivi (secondo l'ultimo bollettino dell'Asp), il focolaio sarebbe partito da una badante che avrebbe innescato una catena di contagi culminata con la morte della donna, che lascia il marito e due figli di 13 e 20 anni.

E' morta all'età di 45 anni Salvatrice Schifano. La donna, che aveva già altre patologie, venerdì era risultata positiva al Covid-19, così come il marito Vincenzo Alba, che lavora nella postazione del 118 di Serradifalco. Tutti i componenti del nucleo familiare, nonostante il tampone positivo, erano asintomatici e dunque si trovavano in isolamento domiciliare. La donna però ieri avrebbe avuto un improvviso aggravamento delle sue condizioni che non le ha lasciato scampo. Una tragedia che ha coinvolto non solo l’intero paese nisseno ma tutto il Vallone: il primo cittadino di Serradifalco ha subito espresso il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima del Covid, all’intero comune. Il sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino, data l’impossibilità di partecipare al funerale, per ovvie ragioni di contenimento dei contagi, ha chiesto ai concittadini di accendere un lume in segno di lutto, esponendolo al balcone. A Montedoro, paese di 457 abitanti che al momento conta un totale di 13 positivi (secondo l'ultimo bollettino dell'Asp), il focolaio sarebbe partito da una badante che avrebbe innescato una catena di contagi culminata con la morte della donna, che lascia il marito e due figli di 13 e 20 anni.

News Successiva Montedoro, a fuoco il furgone del consigliere comunale Calogero Messana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare