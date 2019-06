Cronaca 310

Montante, la Cassazione rigetta il ricorso della procura di Caltanissetta. I Pm chiedevano il ritorno in carcere

La Procura chiedeva che l'ex presidente di Confindustria tornasse in carcere per scontare la condanna a 14 anni di reclusione che gli è stata inflitta

Redazione

06 Giugno 2019 18:24

La sesta sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura di Caltanissetta che chiedeva il ritorno in carcere di Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria Sicilia agli arresti domiciliari, condannato a 14 anni di reclusione dal Gup di Caltanissetta Graziella Luparello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento e rivelazione di notizie riservate. Lo rende noto l'avvocato Carlo Taormina.

""Il provvedimento - spiega il penalista - segue l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta sulla configurabilità dell'associazione per delinquere. Va dato atto che il 'sistema Montante' appena esce dalle secche della magistratura territoriale nissena, risulta 'smontato' dalla Corte di legittimità sia nel merito che in ambito cautelare. Che abbia ragione Montante e torto Luciani e la Luparello?".

