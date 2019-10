Cronaca 515

Sistema Montante, il pm di Palermo chiude le indagini sul questore Carmine Esposito

Durante un incontro in un ristorante, avrebbe svelato a Montante l’esistenza di indagini su un esponente di Confindustria

Redazione

16 Ottobre 2019 09:12

La Procura di Palermo ha chiuso l'inchiesta a carico del questore di Roma, Carmine Esposito, indagato per «rivelazione di notizie riservate» nei confronti dell’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante.Il provvedimento, scrive Repubblica, è stato firmato dal pm Giovanni Antoci. Secondo l’accusa, Esposito, che all’epoca dei fatti era questore a Trapani, durante un incontro in un ristorante, avrebbe svelato a Montante l’esistenza di indagini su un esponente di Confindustria Trapani, Pietro Funaro, che sarebbero sfociate alcuni mesi dopo in un sequestro beni su richiesta dello stesso Questore. A riferire dell’incontro un testimone ascoltato dalla Procura.



La Procura di Palermo ha chiuso l'inchiesta a carico del questore di Roma, Carmine Esposito, indagato per «rivelazione di notizie riservate» nei confronti dell’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante.Il provvedimento, scrive Repubblica, è stato firmato dal pm Giovanni Antoci. Secondo l’accusa, Esposito, che all’epoca dei fatti era questore a Trapani, durante un incontro in un ristorante, avrebbe svelato a Montante l’esistenza di indagini su un esponente di Confindustria Trapani, Pietro Funaro, che sarebbero sfociate alcuni mesi dopo in un sequestro beni su richiesta dello stesso Questore. A riferire dell’incontro un testimone ascoltato dalla Procura.



Caltanissetta. Commemorazione in Questura dei caduti per i tragici fatti di Trieste

News Successiva Naufragio di Lampedusa: trovato un neonato abbracciato alla madre e i corpi di altre vittime

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews