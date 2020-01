Cronaca 238

Montante, al via il 26 marzo il processo davanti la Corte d'Appello di Caltanissetta

L'ex leader di Confindustria in primo grado è stato condannato a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere, corruzione e accesso abusivo al sistema informatico

Redazione

13 Gennaio 2020 18:04

Si terrà il prossimo 26 marzo, davanti la Corte d'appello di Caltanissetta, la prima udienza del processo di secondo grado all'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, condannato nel maggio scorso dal Gup a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere, corruzione e accesso abusivo al sistema informatico.

L'accusa in aula sarà rappresentata dal sostituto Procuratore generale di Catania Giuseppe Lombardo, su delega del Pg etneo Roberto Saieva, in seguito all'astensione del Pg di Caltanissetta Lia Sava che, da procuratore distrettuale aggiunto, aveva coordinato un'inchiesta su Montante. L’imprenditore nisseno sarà assistito dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina.

