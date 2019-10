Cronaca 489

Momenti di paura in volo, passeggero tenta di aprire il portellone di un Boeing 737 dopo un quarto d'ora dal decollo

Immediata la reazione degli altri passeggeri e del personale che hanno immobilizzato l'uomo. Il comandante ha sporto querela

Redazione

19 Ottobre 2019 09:33

Momenti di paura su un volo Transavia sulla rotta Parigi - Marrakech quando un uomo, ha tentato di aprire il portellone del Boeing 737 un quarto d'ora il decollo. L'aereo è decollato alle 6:45 di venerdì mattina. Immediata la reazione degli altri passeggeri e del personale che lo hanno immobilizzato. L'aereo tornato ad Orly, come richiesto dalla procedura, è atterrato senza problemi. Il comandante ha sporto querela. Ad accorgersi del gesto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è stato un passeggero che si è messo subito a gridare richiamando l'attenzione anche degli altri che si sono scaraventati sull'uomo bloccandolo a terra. Successivamente l'uomo, è stato costantemente tenuto sotto controllo dal personale di bordo. Una volta che l'aereo è atterrato a Orly è stato preso in consegna dalla polizia. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e trasferiti su un altro volo. Le ragioni del gesto del passeggero sono per il momento sconosciute.



Momenti di paura su un volo Transavia sulla rotta Parigi - Marrakech quando un uomo, ha tentato di aprire il portellone del Boeing 737 un quarto d'ora il decollo. L'aereo è decollato alle 6:45 di venerdì mattina. Immediata la reazione degli altri passeggeri e del personale che lo hanno immobilizzato. L'aereo tornato ad Orly, come richiesto dalla procedura, è atterrato senza problemi. Il comandante ha sporto querela. Ad accorgersi del gesto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è stato un passeggero che si è messo subito a gridare richiamando l'attenzione anche degli altri che si sono scaraventati sull'uomo bloccandolo a terra. Successivamente l'uomo, è stato costantemente tenuto sotto controllo dal personale di bordo. Una volta che l'aereo è atterrato a Orly è stato preso in consegna dalla polizia. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e trasferiti su un altro volo. Le ragioni del gesto del passeggero sono per il momento sconosciute.



Caltanissetta, donna si toglie la vita lanciandosi dal quarto piano: sul posto carabinieri e 118

News Successiva Corruzione all'Anas: tra gli arrestati c'è anche l'imprenditore nisseno Salvatore Truscelli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews