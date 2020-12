Cronaca 500

Molestie continue alla ex compagna 74enne: divieto di avvicinamento per un gelese di 50 anni

Messaggi e chiamate continue, anche tramite whatsapp, pedinamenti e appostamenti sotto l’abitazione dell’anziana donna

Redazione

04 Dicembre 2020 13:29

Nel pomeriggio di ieri, 3 dicembre, personale della Polizia di Stato di Gela ha eseguito nei confronti di un cinquantenne gelese, l’Ordinanza di applicazione della Misura Cautelare emessa dal Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna di anni 74, con particolare riferimento al luogo di lavoro, nonché qualsiasi altro luogo solitamente frequentato dalla predetta, con le prescrizioni di mantenere da quest’ultima una distanza pari ad almeno 200 metri e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo.L’indagato è ritenuto responsabile del reato di stalking, perché, con condotte reiterate, molestava la sua ex compagna, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, e ingenerando in lei un fondato timore per l’incolumità propria, ponendo in essere le seguenti condotte: messaggi e chiamate continue, anche tramite whatsapp, pedinamenti e appostamenti sotto l’abitazione dell’anziana donna, con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona alla quale era legato da relazione affettiva e attraverso strumenti informatici. Fatti accertati dal settembre 2020 a tutt’oggi, con recidiva specifica.

In particolare, il procedimento penale che ha portato all’emissione del provvedimento cautelare, scaturisce dalla querela sporta dalla donna i primi del mese di ottobre scorso, in merito alle condotte poste in essere dallo stesso a decorrere dal mese di settembre 2020, allorquando, non avendo accettato la decisione dell’anziana donna di porre fine alla loro relazione sentimentale, aveva ripreso a tenere condotte moleste e persecutorie nei suoi confronti.



