Moda e sport a Caltanissetta, la Pro Nissa si presenta alla città in vista del campionato di serie B

L'evento è in programma per il 13 settembre con inizio alle 20 nell'atrio di Palazzo del Carmine

Redazione

10 Settembre 2019 21:35

Venerdì 13 settembre con inizio alle 20, la Pro Nissa Futsal si presenterà alla città in grande stile! In un contesto suggestivo come l’atrio di Palazzo del Carmine e all’interno di un evento elegante e sobrio come una sfilata di moda. Riteniamo che sia il modo migliore per presentarci e per presentare la nuova stagione che ci vedrà tra i protagonisti nel campionato di serie B. Saranno presentati tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i nostri magnifici giocatori che siamo certi daranno battaglia in ogni parquet per difendere i colori della città di Caltanissetta. La manifestazione è realizzata dalla Federazione Moda Italia con la collaborazione della Confcommercio di Caltanissetta, dell’azienda Akè rappresentata da Gero Nicoletti con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

