Cronaca 798

Coronavirus, controllate nel nisseno 371 persone e 206 esercizi commerciali: sanzionata una sola persona

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa

Redazione

20 Maggio 2020 10:48

Sono state 371 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, martedì 19 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 1 persona è stata sanzionata per il mancato rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID – 19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 206 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.





