Cronaca 1281

Misure anti-contagio: 15 sanzionati a Caltanissetta e provincia. Tanti i giovani senza mascherina

I contesti in cui sono state rilevate le sanzioni amministrative prevalentemente sono quelli che interessano i luoghi di raduno degli adolescenti

Redazione

10 Ottobre 2020 10:47

Ieri la Polizia di Stato, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, ha sanzionato 15 persone per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli sono stati eseguiti dalle pattuglie della Questura di Caltanissetta e dei Commissariati di pubblica sicurezza di Gela e Niscemi, nei rispettivi territori. In totale sono 166 le persone controllate nel corso dei servizi e 15 quelle sanzionate, con multa da 400 a 1000 euro, come stabilito dal recente D.L. 7 ottobre 20202 n.125. Tre sanzionati a Caltanissetta, sei a Gela e sei a Niscemi. I contesti in cui sono state rilevate le sanzioni amministrative prevalentemente sono quelli che interessano i luoghi di raduno degli adolescenti, infatti, sia nel capoluogo sia a Gela e Niscemi sono maggiormente giovani i trasgressori trovati senza mascherina dagli agenti; in qualche caso il dispositivo di protezione non era neanche stato portato dietro. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio proseguiranno anche con l’ausilio dell’Esercito Italiano, le cui pattuglie da qualche giorno affiancano quelle delle Forze di Polizia.

Ieri la Polizia di Stato, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, ha sanzionato 15 persone per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli sono stati eseguiti dalle pattuglie della Questura di Caltanissetta e dei Commissariati di pubblica sicurezza di Gela e Niscemi, nei rispettivi territori. In totale sono 166 le persone controllate nel corso dei servizi e 15 quelle sanzionate, con multa da 400 a 1000 euro, come stabilito dal recente D.L. 7 ottobre 20202 n.125. Tre sanzionati a Caltanissetta, sei a Gela e sei a Niscemi. I contesti in cui sono state rilevate le sanzioni amministrative prevalentemente sono quelli che interessano i luoghi di raduno degli adolescenti, infatti, sia nel capoluogo sia a Gela e Niscemi sono maggiormente giovani i trasgressori trovati senza mascherina dagli agenti; in qualche caso il dispositivo di protezione non era neanche stato portato dietro. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio proseguiranno anche con l’ausilio dell’Esercito Italiano, le cui pattuglie da qualche giorno affiancano quelle delle Forze di Polizia.

News Successiva Botte ai bambini di un asilo, per quattro maestre chiesta la sospensione dal servizio: incastrate dalle telecamere

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare