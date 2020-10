Eventi 1554

Miss Universo Sicilia: trionfa la nissena Viviana Vizzini. Anni fa lasciò Caltanissetta per vivere a Milano

Non è mancato, nella sua carriera, un passaggio da Uomini e Donne, la celeberrima trasmissione di Canale 5

04 Ottobre 2020 11:06

La nissena Viviana Vizzini, 27 anni, è la nuova Miss Universo Sicilia: si è aggiudicata l’ambita fascia, che le consente di proseguire nel prestigioso concorso.Viviana Vizzini, dopo la maggiore età ha lasciato Caltanissetta per vivere a Londra; dopo si è trasferita in Spagna ed adesso risiede a Milano. Influencer, molto attiva sui social, il suo profilo instagram vanta oltre 120mila follewer. E’ anche una presentatrice di spettacoli.

Non è mancata, nella sua carriera, un passaggio da Uomini e Donne, la celeberrima trasmissione di Canale 5.

Viviana Vizzini, ragazza con molteplici interessi, è legatissima alla sua famiglia, in particolare alla mamma e al papà; non è figlia unica, ma anzi ha due fratelli: Simone e Giovanni a cui è molto affezionata. (Gaetano Ravanà, La sicilia.it)



