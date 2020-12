Attualita 367

Da Caltanissetta a miss Universe Italy, la più bella è Viviana Vizzini: parteciperà alla finale mondiale

Viviana ha 27 anni ed è lei la vincitrice dell’edizione italiana del concorso di bellezza andato in scena ieri sera a Roma,

Redazione

22 Dicembre 2020 20:26

Viviana Vizzini, 27 anni, siciliana di Caltanissetta, è miss Universe Italy 2020, vincitrice dell’edizione italiana del concorso di bellezza andato in scena ieri sera a Roma, negli studi di Gold tv, con la conduzione di Vladimir Luxuria coadiuvata da Simone Di Pasquale. La reginetta parteciperà alla finale mondiale di miss Universe 2020 che si terrà a Las Vegas il 14 febbraio 2021, in diretta su Fox life.Tra le trentasei finaliste in gara l’inedita fascia «Beauty Against Discrimination» consegnata da Luxuria è andata a Claudia Torchia, diciottenne di Potenza, la ragazza che più ha convinto la conduttrice con le sue dichiarazioni. «La scelta della vincitrice del titolo non è stata facile», ha spiegato il patron Marco Ciriaci annunciando la messa in onda della serata in stile concorso-reality (un format scritto insieme a Emilio Sturla Furnò) su un canale tv nazionale, ancora top secret.

Ospitate all’Oly hotel, in zona Eur, le concorrenti si sono preparate alla finale sfidandosi in prove di vario genere e registrando «confessionali» per raccontarsi e farsi conoscere, seguite dalla troupe tv diretta da Giuseppe Morelli, il regista della finale.



