Attualita 458

Miss Italia, giovane di Delia tra le finaliste: anche il sindaco invita tutti a votare

La finale è in programma per venerdì alle 21.15 su Rai Uno

Redazione

04 Settembre 2019 09:08

Per la prima volta, in 80 anni di storia, una deliana parteciperà al concorso di Miss Italia. Si tratta, come scrive il quotidiano La Sicilia, di Jessica Genova, deliana di origine, cuneese di adozione, che venerdì sarà una delle 80 bellezze che proveranno a conquistare la fascia più ambita d'Italia. Jessica, 23 anni, figlia di Angelo Genova e Maria Randazzo, ha vissuto i primi 6 anni della sua vita a Delia prima di seguire la mamma e i nonni Gaetano e Lorenza a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha invitato tutti a votare telefonando al numero 849424 o inviando un sms al 4754750. Il numero di Jessica è il 60. La finale è in programma per venerdì alle 21.15 su Rai Uno.

Per la prima volta, in 80 anni di storia, una deliana parteciperà al concorso di Miss Italia. Si tratta, come scrive il quotidiano La Sicilia, di Jessica Genova, deliana di origine, cuneese di adozione, che venerdì sarà una delle 80 bellezze che proveranno a conquistare la fascia più ambita d'Italia. Jessica, 23 anni, figlia di Angelo Genova e Maria Randazzo, ha vissuto i primi 6 anni della sua vita a Delia prima di seguire la mamma e i nonni Gaetano e Lorenza a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha invitato tutti a votare telefonando al numero 849424 o inviando un sms al 4754750. Il numero di Jessica è il 60. La finale è in programma per venerdì alle 21.15 su Rai Uno.

News Successiva Delia, conclusi i lavori di recupero e ristrutturazione della chiesa "Santa Maria di Loreto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews