Eventi 112

Miss Italia a Gela, la saccense Emanuela Bacchi è la prima finalista regionale

Ad organizzare la prima tappa, è stato Mario D'Ovidio che è stato appena nominato responsabile organizzativo del concorso per la Sicilia Ovest

Redazione

31 Marzo 2019 13:17

Parte da Gela il più importante concorso di bellezza d'Italia. Ieri sera, a Villa Peretti si è svolta la prima tappa della fase regionale di Miss Italia.

Tra numerose partecipanti provenienti dalla parte ovest dell’Isola, la saccense Emanuela Bacchi è stata eletta tra le sei finaliste, conquistando il primo posto e la possibilità di gareggiare alla tappa successiva.La bella ventenne saccense ha alle spalle diverse esperienze sulla passerella, avendo vinto il concorso locale di Miss Model nel 2014 e posato, prestando la sua immagine, per spot di noti marchi come l’azienda tedesca di yogurt Muller.Patron della manifestazione, il gelese Mario D'Ovidio. Da quattro anni D'ovidio, fa parte dello staff di Miss Italia, adesso per lui è giunta l'investitura ufficiale quale responsabile organizzativo del concorso per la Sicilia Ovest, cioè nei comuni in provincia di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Parte da Gela il più importante concorso di bellezza d'Italia. Ieri sera, a Villa Peretti si è svolta la prima tappa della fase regionale di Miss Italia.

Tra numerose partecipanti provenienti dalla parte ovest dell’Isola, la saccense Emanuela Bacchi è stata eletta tra le sei finaliste, conquistando il primo posto e la possibilità di gareggiare alla tappa successiva.La bella ventenne saccense ha alle spalle diverse esperienze sulla passerella, avendo vinto il concorso locale di Miss Model nel 2014 e posato, prestando la sua immagine, per spot di noti marchi come l’azienda tedesca di yogurt Muller.Patron della manifestazione, il gelese Mario D'Ovidio. Da quattro anni D'ovidio, fa parte dello staff di Miss Italia, adesso per lui è giunta l'investitura ufficiale quale responsabile organizzativo del concorso per la Sicilia Ovest, cioè nei comuni in provincia di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

News Successiva Web serie a Gela per la promozione del territorio: ieri la proiezione al teatro Eschilo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews