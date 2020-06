Cronaca 243

Milena. Sparò ai vicini ma l'arma fece cilecca, condannato a 5 anni per tentato omicidio

Un dramma di vicinato quello che risale al 2 marzo di un anno fa, legato alla vendita di alcuni attrezzi agricoli

Redazione

24 Giugno 2020 21:18

L’inceppamento della pistola dopo un colpo sparato ai vicini aveva evitato la tragedia. Ma non l’accusa di tentato omicidio a Calogero Falcone, 64 anni, di Milena, che per quel gesto sconsiderato è stato condannato dal gup David Salvucci a 5 anni. Il giudice ha concesso a Falcone l’attenuante legata all’offerta di risarcimento danni, visto che il sessantaquattrenne (difeso dall’avvocato Giuseppe Dacquì) ha presentato una proposta di indennizzo, 12mila euro alla famiglia del vicino di casa – Salvatore Mugavero – costituito parte civile con l’avvocato Maria Vizzini. Cifra che il gup ha considerato congrua.



Un dramma di vicinato quello che risale al 2 marzo di un anno fa, legato alla vendita di alcuni attrezzi agricoli di proprietà di Falcone e che la moglie di questi aveva venduto ai Mugavero. Solo che l’imputato non aveva alcuna intenzione di venderli, stando a quanto ricostruito dai carabinieri dopo l’accaduto. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, infatti, gli attrezzi erano in uso alla moglie di Falcone, ma questi voleva tenerli per sé e allora aveva dato in escandescenze dopo aver saputo della vendita. L’uomo aveva quindi impugnato una pistola semiautomatica che aveva in casa, facendo fuoco contro i vicini, ma l’arma, dopo il primo colpo, aveva fatto

cilecca. I vicini, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avevano poi fatto irruzione in casa di Falcone e ne era nata una scazzottata.



Il pm Massimo Trifirò aveva chiesto la condanna a 8 anni e 4 mesi; condanna sollecitata anche dalla legale di parte civile di Mugavero, l’avvocato Maria Vizzini, mentre l’avvocato difensore Giuseppe Dacquì aveva chiesto la derubricazione dell’accusa di tentato omicidio in quella di lesioni e la concessione dell’attenuante dell’offerta di

risarcimento danni. (Vincenzo Pane, La Sicilia)

L’inceppamento della pistola dopo un colpo sparato ai vicini aveva evitato la tragedia. Ma non l’accusa di tentato omicidio a Calogero Falcone, 64 anni, di Milena, che per quel gesto sconsiderato è stato condannato dal gup David Salvucci a 5 anni. Il giudice ha concesso a Falcone l’attenuante legata all’offerta di risarcimento danni, visto che il sessantaquattrenne (difeso dall’avvocato Giuseppe Dacquì) ha presentato una proposta di indennizzo, 12mila euro alla famiglia del vicino di casa – Salvatore Mugavero – costituito parte civile con l’avvocato Maria Vizzini. Cifra che il gup ha considerato congrua.



Un dramma di vicinato quello che risale al 2 marzo di un anno fa, legato alla vendita di alcuni attrezzi agricoli di proprietà di Falcone e che la moglie di questi aveva venduto ai Mugavero. Solo che l’imputato non aveva alcuna intenzione di venderli, stando a quanto ricostruito dai carabinieri dopo l’accaduto. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, infatti, gli attrezzi erano in uso alla moglie di Falcone, ma questi voleva tenerli per sé e allora aveva dato in escandescenze dopo aver saputo della vendita. L’uomo aveva quindi impugnato una pistola semiautomatica che aveva in casa, facendo fuoco contro i vicini, ma l’arma, dopo il primo colpo, aveva fatto

cilecca. I vicini, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avevano poi fatto irruzione in casa di Falcone e ne era nata una scazzottata.



Il pm Massimo Trifirò aveva chiesto la condanna a 8 anni e 4 mesi; condanna sollecitata anche dalla legale di parte civile di Mugavero, l’avvocato Maria Vizzini, mentre l’avvocato difensore Giuseppe Dacquì aveva chiesto la derubricazione dell’accusa di tentato omicidio in quella di lesioni e la concessione dell’attenuante dell’offerta di

risarcimento danni. (Vincenzo Pane, La Sicilia)

News Successiva Milena, denuncia di essere perseguitata dall'ex marito e dalla cognata: i due indagati negano le accuse

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare