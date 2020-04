Eventi 171

Milena, quest'anno la Croce Rossa consegnerà a tutti gli anziani una colomba pasquale

La responsabile della Croce Rossa, Giuseppe Tona, ogni anno offre a tutti il pranzo di Pasqua ma questa volta non sarà possibile

Redazione

05 Aprile 2020 20:47

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, Unità Territoriale di Milena, di cui è referente pro tempore la volontaria CRI Cav. Giuseppa Tona, continua a promuovere le attività e le iniziative sociali a favore delle persone anziane che vivono nel paese, in particolare quelle sole. Ogni anno la maestra Tona offre a tutti il pranzo di Pasqua, ma le recenti vicende connesse al COVID 19 non permettono tale attività, cosi il gruppo CRI ha deciso di consegnare una colomba pasquale in segno di vicinanza a tutti gli anziani del paese che vivono un momento di solitudine. Anche qui – racconta il Presidente Nicolò Piave- la consegna dovrà avvenire secondo le misure di contenimento previste, ma lo spirito di altruismo del gruppo CRI di Milena non si può fermare, l’instancabile maestra Tona è sempre attiva a favore delle fasce deboli della città di Milena, un esempio filantropico per l’intero paese.

