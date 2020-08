Cronaca 357

Migranti ospiti al Cara di Caltanissetta per la quarantena, domani verranno effettuati nuovamente i tamponi

Verranno adottate tutte le precauzioni anti contagio al fine di evitare rischi per gli operatori e per le Forze di Polizia

Redazione

09 Agosto 2020 19:31

Continua lo stretto controllo sanitario da parte della locale Azienda Sanitaria Provinciale nei confronti dei migranti attualmente presenti presso il centro d’accoglienza di Pian del Lago.A tutti i cittadini stranieri presenti nel citato centro verrà effettuato lunedì 10 agosto un nuovo esame del tampone rinofaringeo al fine di individuare, per tempo, eventuali positività. Ad annunciarlo è la prefettura di Caltanissetta.

Al riguardo, sono adottate tutte le precauzioni anti contagio al fine di evitare rischi per gli operatori e per le Forze di Polizia.



