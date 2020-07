Politica 915

Migranti in fuga, il centrodestra nisseno attacca Gambino: "Sue ultime dichiarazioni farneticanti"

Pubblichiamo di seguito una nota a firma degli esponenti dei partiti del centro destra nisseno

Redazione

27 Luglio 2020 07:45

Non siamo delle Cassandre, ma gente pratica, che sta tra la gente, che ascolta chi lavora in trincea, che ha a cuore la sorte dei nisseni e che è stanca delle prese in giro!Abbiamo manifestato pacificamente ma compatti e decisi la settimana scorsa, perché eravamo sicuri che questa scelta decisa dal Governo Nazionale tramite il Prefetto e avallata dal Sindaco Gambino, si sarebbe rivelata una vera e propria bomba ad orologeria poteva esplodere da un momento all’altro.

E così è stato!

Ci dica adesso il Sindaco Gambino dove sono finite le sue garanzie, le certezze che dalla quarantena non sarebbe uscito nessuno degli immigrati ospitati al CARA di Pian del Lago?

Le sue ultime dichiarazioni poi sono allucinati e farneticanti.

Ci vuole prendere ancora in giro? Adesso fa finta di fare la voce grossa e dice che non vuole più immigrati in città?

Ha già cambiato idea in sette giorni? O si è reso conto della brutta figura che sta facendo in queste ore!

Non vogliamo delle scuse caro Gambino, devi dimetterti per la tua inadeguatezza al ruolo di Sindaco e per l’irresponsabilità verso la salute dei nisseni.



Fabiano Lomonaco (Fratelli d’Italia)

Pietro Milano (Forza Italia)

Toti Petrantoni (Caltanissetta Protagonista)

Gianluca Bruzzaniti (UDC)

Patrizia Battello (Lega)

Paolo Mattina (Diventerà Bellissima)







