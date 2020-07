Cronaca 331

Migranti in fuga da un centro d'accoglienza, poliziotto aggredito da un tunisino e trasportato in ospedale

Diversi immigrati, ieri sera, sono riusciti ad uscire da Villa Sikania provando a scappare. Il poliziotto ha tentato di bloccare alcuni extracomunitari

04 Luglio 2020

Un poliziotto è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere stato aggredito, nella tarda serata di ieri, da uno dei tunisini che hanno cercato di allontanarsi dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Agrigento). Il poliziotto è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato delle gravi fratture. Nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Più immigrati, nella tarda serata di ieri, sono riusciti ad uscire da Villa Sikania provando a scappare. Il poliziotto - così come hanno fatto per altri migranti in fuga tanti dei suoi colleghi - ha provato a bloccare un tunisino che però ha reagito male e lo ha aggredito. (ANSA).

