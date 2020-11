Politica 38

Migranti e asilo, Lorefice (M5S): "L'Unione europea riconosca come necessaria la redistribuzione obbligatoria"

Il senatore si è rivolto così alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza Interparlamentare di Alto livello sull'Asilo e la Migrazione in Europa

Redazione

19 Novembre 2020 20:24

"La Commissione Europea non ritiene che sarebbe stato più efficace conservare i meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo, come nel 2015, e prevedere forme di solidarietà legate alle reali esigenze dei Paesi di primo approdo e non secondo la disponibilità degli Stati membri?”. Così, il Senatore Pietro Lorefice si è rivolto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza Interparlamentare di Alto livello sull'Asilo e la Migrazione in Europa. “Oggi, c’è una responsabilità ricadente sui Paesi di primo approdo, di cui la Sicilia, regione da cui provengo, si fa carico in modo largamente prevalente. L’auspicio è che alla responsabilità dei Paesi di approdo si affianchi la reale solidarietà di tutti i Paesi dell’Unione, in una gestione unitaria efficace del rapporto tra Europa e fenomeno migratorio. È necessario rivedere complessivamente il sistema di asilo e riconsiderare la problematica come Unione, superando il principio dello Stato di primo approdo e garantendo le risorse necessarie per i Paesi che, per ragioni geografiche, sopportano il peso maggiore della gestione di un fenomeno che è strutturale e che resterà tra le sfide principali dell’Unione per molti anni”, conclude il senatore Lorefice.





"La Commissione Europea non ritiene che sarebbe stato più efficace conservare i meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo, come nel 2015, e prevedere forme di solidarietà legate alle reali esigenze dei Paesi di primo approdo e non secondo la disponibilità degli Stati membri?”. Così, il Senatore Pietro Lorefice si è rivolto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza Interparlamentare di Alto livello sull'Asilo e la Migrazione in Europa. “Oggi, c’è una responsabilità ricadente sui Paesi di primo approdo, di cui la Sicilia, regione da cui provengo, si fa carico in modo largamente prevalente. L’auspicio è che alla responsabilità dei Paesi di approdo si affianchi la reale solidarietà di tutti i Paesi dell’Unione, in una gestione unitaria efficace del rapporto tra Europa e fenomeno migratorio. È necessario rivedere complessivamente il sistema di asilo e riconsiderare la problematica come Unione, superando il principio dello Stato di primo approdo e garantendo le risorse necessarie per i Paesi che, per ragioni geografiche, sopportano il peso maggiore della gestione di un fenomeno che è strutturale e che resterà tra le sfide principali dell’Unione per molti anni”, conclude il senatore Lorefice.





News Successiva Regione, assessorati e personale promossi a pieni voti. M5s "Peccato che è una vecchia carretta"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare