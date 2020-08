Politica 219

Migranti che fuggono o infettati, il centrodestra chiede la chiusura del Cara di Caltanissetta

Le forze politiche di centrodestra intendono mobilitare sin dalla prossima settimana l'intera popolazione

07 Agosto 2020 08:29

A seguito dell'incontro richiesto dalle forze politiche del centrodestra tenutosi alla presenza del Prefetto di Caltanissetta,che ringraziamo per la disponibilta',e' emerso che il sistena di "accoglienza",ad oggi,non e' adeguato a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini.Infatti il CARA,struttura preposta a ben altri scopi,viene utilzzata impropriamente come asilo per soggetti posti in quarantena.In considerazione di quanto accaduto nelle ultime settimane,ossia fughe di massa e presenza di immigrati positivi al tampone,non e' piu' tollerabile l'utilizzo di soluzioni palliative.Per tali ragioni,l'unica soluzione percorribile ad oggi,e' la chiusura definitiva del suddetto CARA,con conseguente redistribuzione dei soggetti presenti presso altre e oiu' idonee strutture.Prendiamo atto che anche il sindaco,la cui presenza all'incontro e' stata da noi richiesta,ha condiviso le nostre preoccupazioni nonche' la necessita' di una risposta forte a tutela della nostra citta'.Abbiamo quindi deciso di mobilitare la cittadinanza in ogni azione che intraprenderemo gia' dalla settimana prossima,augurandoci che il Sindaco passi dalle parole ai fatti nel sostegno ad ogni nostra iniziativa.Caltanissetta Protagonista

Diventerà Bellissima

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Sicilia Vera

UDC



