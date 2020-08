Cronaca 425

Migranti al Cara di Caltanissetta, tampone negativo per tutti gli extracomunitari ospiti della struttura

Tutti i migranti, lunedì 10 agosto sono stati sottoposti al tampone. Nel frattempo continua il periodo di quarantena

Redazione

12 Agosto 2020 10:47

Continua lo stretto controllo sanitario da parte della locale Azienda Sanitaria Provinciale nei confronti dei migranti attualmente presenti presso il centro d’accoglienza di Pian del Lago.A tutti i cittadini stranieri presenti nel citato centro è stato nuovamente effettuato lunedì 10 agosto un esame del tampone rinofaringeo che è risultato negativo per tutti quanti.

I migranti continuano il prescritto periodo di quarantena all’interno del centro d’accoglienza e, al riguardo, sono assicurate tutte le precauzioni anti contagio al fine di evitare rischi per gli operatori e per le Forze di Polizia.



