Migranti, Aiello (Lega): "PD di Caltanissetta ossessionato da Salvini. Torni sulla terra, governate voi l'Italia"

I dem hanno attribuito al leader della Lega la colpa del continuo arrivo di migranti e relative fughe dai centri di accoglienza.

Redazione

01 Agosto 2020 15:45

“Non solo governano pur avendo perso le elezioni, che già di per se è un’offesa alle regole democratiche, in più tentano (invano) di prendere in giro gli italiani con dichiarazioni farneticanti” - così il Commissario provinciale della Lega, Oscar Aiello, replica al PD di Caltanissetta, che ha attribuito a Salvini la colpa del continuo arrivo di migranti e relative fughe dai centri di accoglienza.“I numeri sono inconfutabili - aggiunge Oscar Aiello – nel 2020, con il PD al Governo, gli sbarchi hanno avuto un incremento pauroso rispetto alle stesso periodo del 2019, quando invece al Governo c’era Matteo Salvini, che ha avuto il merito di porre un freno al business dell’immigrazione.

Il delirio derivante dal cronico attaccamento alle poltrone spinge il PD a dare la colpa a Salvini per ogni cosa...anche quando la Lega è all’Opposizione.

Il goffo tentativo del Partito Democratico di scaricare su Salvini le incapacità del governo PD-M5S - conclude il Commissario provinciale della Lega - ci fa sorridere e ben sperare, gli italiani non si faranno prendere in giro da chi sta svendendo la propria dignità pur di evitare le elezioni”.







