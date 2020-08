Cronaca 667

Migranti, Cancelleri: "Il Governo c'è e il presidente Conte intende risolvere questa emergenza"

Di seguito il post di oggi pomeriggio su facebook del vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri

Redazione

31 Agosto 2020 18:32

L’ennesimo, significativo sbarco di migranti della scorsa notte, sta mettendo a dura prova Lampedusa, la Sicilia e tutti i siciliani.Il Governo sta lavorando incessantemente per fronteggiare questa emergenza, non solo migratoria, ma soprattutto sanitaria, complicata dall’emergenza Covid.

Mi sono attivato con il Governo, ho personalmente chiamato il Presidente Giuseppe Conte affinché fosse valutata la possibilità di incontrare il sindaco Martello di Lampedusa e il presidente della Regione Siciliana per mettere a punto misure efficaci e urgenti.

Un primo passo sarà l’incontro definito per mercoledì a Roma fra Governo, Regione e sindaci con la prospettiva di trovare quelle soluzioni operative e tecniche necessarie a controllare lo sbarco a terra, in territorio italiano, dei migranti.

I siciliani e le istituzioni che li rappresentano non sono soli, il Governo c’è e il Presidente Conte intende risolvere e fronteggiare questa emergenza al fianco di chi in prima linea lavora ogni giorno per i disagi che la sicilia e i siciliani stanno vivendo.

Con gli slogan da palcoscenico non si risolve niente, i proclami senza fatti stanno a zero.

Determinati e uniti lavoriamo per i siciliani.



