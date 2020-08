Politica 180

Migranti, a Caltanissetta i partiti del centrodestra chiedono di incontrare il Prefetto e annunciano sit-in

Lo scopo sarà quello di conoscere le azioni intraprese a garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini

Redazione

05 Agosto 2020 10:05

Nella giornata di oggi 05.08.2020 tutti i partiti del Centro Destra hanno inviato una richiesta a S.E. il Prefetto di Caltanissetta per essere convocati urgentemente, con la presenza del Sindaco Roberto Gambino, in merito alla situazione riguardante il CARA di Pian del lago e la situazione migranti.Viste le ultime interlocutorie esternazioni da parte del primo cittadino, desidereremmo conoscere le azioni che sono state intraprese a garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini a seguito della trasformazione del CARA di Pian del lago in centro per la quarantena dei migranti.

Molti cittadini ci hanno chiesto tra l’altro di poter manifestare le loro preoccupazioni con un sit-in, proveremo nei prossimi giorni ad organizzarlo nel rispetto delle attuali restrizioni Covid-19.





