Attualita 268

Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi: "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia"

"Qui al San Raffaele - ha detto il leader di Forza Italia - hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus"

Redazione

09 Settembre 2020 09:57

"Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Così in una nota il Professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista", ha detto Berlusconi.

"Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Così in una nota il Professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista", ha detto Berlusconi.

News Successiva Allarme al Tribunale di Palermo, un magistrato della Corte d'Appello è risultato positivo al Coronavirus

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare