Politica 104

Miccichè: "Salvini ha sempre offeso i siciliani. Ricordiamocelo dentro le urne"

Lo ha detto ieri Gianfranco Miccichè mentre si trovava a Favignana per l'emergenza delle quote tonno

Redazione

07 Giugno 2019 09:02

"Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita, soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile. Scordiamocelo, perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare".Così il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, in un post su Facebook, dopo avere tenuto ieri a Favignana un comizio molto partecipato sull'emergenza delle quote tonno e avere incontrato pescatori e cittadini.



"Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita, soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile. Scordiamocelo, perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare".Così il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, in un post su Facebook, dopo avere tenuto ieri a Favignana un comizio molto partecipato sull'emergenza delle quote tonno e avere incontrato pescatori e cittadini.



News Successiva Cmc, Azzurra Cancelleri (M5S): "Contenti che finalmente la Lega supporti nostra proposta su fondo salva cantieri"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews