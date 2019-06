Politica 366

Miccichè ammazzerebbe chi ha votato Lega, da Caltanissetta la replica di Aiello: "Parole che sono un cattivo esempio"

Il responsabile della Lega in provincia di Caltanissetta, Oscar Aiello replica alle violenti parole del presidente dell'Ars

Redazione

02 Giugno 2019 18:32

“Gianfranco Miccichè ammazzerebbe chi ha votato Lega? Il Coordinatore Regionale di Forza Italia è l’emblema del politico da non imitare, le sue stupefacenti ed imbarazzanti parole sono da cattivo esempio per tutti i giovani che vorrebbero impegnarsi in politica. Chi reiteratamente incita all’odio e alla violenza non dovrebbe stare al capo di un partito ed al vertice di un’importante istituzione, ma a casa. Mai un personaggio pubblico dovrebbe comportarsi in quel modo e se i siciliani hanno votato Lega è proprio perché vogliono mandare in pensione personaggi alla Gianfranco Miccichè” - così il Responsabile della Lega in Provincia di Caltanissetta, Oscar Aiello, replica alle violenti parole del Presidente dell’Ars.

“Gianfranco Miccichè ammazzerebbe chi ha votato Lega? Il Coordinatore Regionale di Forza Italia è l’emblema del politico da non imitare, le sue stupefacenti ed imbarazzanti parole sono da cattivo esempio per tutti i giovani che vorrebbero impegnarsi in politica. Chi reiteratamente incita all’odio e alla violenza non dovrebbe stare al capo di un partito ed al vertice di un’importante istituzione, ma a casa. Mai un personaggio pubblico dovrebbe comportarsi in quel modo e se i siciliani hanno votato Lega è proprio perché vogliono mandare in pensione personaggi alla Gianfranco Miccichè” - così il Responsabile della Lega in Provincia di Caltanissetta, Oscar Aiello, replica alle violenti parole del Presidente dell’Ars.

News Successiva Discarica abusiva in via Xiboli a Caltanissetta, Aiello: "Ripulire la strada e collocare le telecamere"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews