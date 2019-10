Cronaca 301

Mezzo pesante si ribalta sulla Tangenziale Ovest di Catania: ripristinata la circolazione dopo ore

Le squadre di Anas, per tutta la mattina, hanno provveduto dapprima a svuotare il cassone e successivamente, con l’ausilio di un’autogru, alla sua rimozione

Redazione

03 Ottobre 2019 16:55

Sulla Tangenziale Ovest di Catania è stata ripristinata la normale circolazione, su due corsie per senso di marcia, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto questa notte.

Per cause in corso di accertamento, l’automezzo si era ribaltato impattando contro la barriera spartitraffico.



Le squadre di Anas, per tutta la mattina, hanno provveduto dapprima a svuotare il cassone e successivamente, con l’ausilio di un’autogru, alla sua rimozione.



Lungo il tratto dell’incidente è in vigore il limite di velocità di 80 km/h poiché sono stati collati New Jersey provvisori in plastica in luogo delle barriere danneggiate.



L’installazione delle nuove barriere metalliche avverrà, in fascia oraria notturna, nei prossimi giorni.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.







