Mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A19, nei pressi di Assoro: traffico bloccato

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la rimozione del veicolo incendiato

Redazione

13 Gennaio 2020 20:37

A causa di un mezzo pesante in fiamme sulla carreggiata in direzione Palermo dell’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, lungo un tratto provvisoriamente allestito a doppio senso di marcia, il traffico all’altezza di Assoro (km 130), in provincia di Enna, è temporaneamente bloccato.Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, per consentire la rimozione del veicolo incendiato e per riaprire la carreggiata nel più breve tempo possibile.





