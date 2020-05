Cronaca 271

Mezzo pesante in fiamme sulla A19: intervengono i vigili del fuoco di Caltanissetta. Il video

L'autista del mezzo, dopo essersi accorto delle fiamme, si è fermato scendendo dal mezzo

Rita Cinardi

07 Maggio 2020 18:35

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono intervenuti in tarda mattinata per l'incendio autonomo di un autocarro, con cella frigorifera, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, in direzione Catania. L'autista del mezzo, dopo essersi accorto delle fiamme, si è fermato scendendo dal mezzo. Miracolosamente è uscito illeso dal rogo. L'autocarro era vuoto e non stava trasportando alcuna merce. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incendio. Il mezzo è rimasto completamente distrutto dalle fiamme.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono intervenuti in tarda mattinata per l'incendio autonomo di un autocarro, con cella frigorifera, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, in direzione Catania. L'autista del mezzo, dopo essersi accorto delle fiamme, si è fermato scendendo dal mezzo. Miracolosamente è uscito illeso dal rogo. L'autocarro era vuoto e non stava trasportando alcuna merce. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incendio. Il mezzo è rimasto completamente distrutto dalle fiamme.

Loading the player...

News Successiva Coronavirus, in Sicilia oggi 80 guariti in più. Calano i malati (-74), i nuovi positivi sono solo 7

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare