Politica 168

Mezzi pubblici gratis per le forze dell'ordine. Mancuso (Fi): "Presenteremo proposta in Commissione"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, ha affermato che presto verrà presentata in Commissione Bilancio una proposta per estendere l’agevolazione a tutte le forze armate, non solo all’esercito

Redazione

18 Maggio 2020 15:17

“Ho appreso della lettera inviata dal Sindacato Aeronautica Militare (SIAM) al Presidente della Regione, Nello Musumeci, circa la norma inclusa nell’ultima finanziaria, che garantisce agli esponenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la possibilità di viaggiare a titolo gratuito sui mezzi pubblici della Azienda Siciliana dei Trasporti. Nella fattispecie, nella lettera si chiede al Governo di cambiare l’emendamento che fa riferimento ai soli esponenti dell’esercito tra i beneficiari della misura in rappresentanza delle forze dell’ordine, per estenderla a tutte le Forze Armate impegnate nella medesima attività. Per tale motivo, dopo la lodevole iniziativa approvata in finanziaria, sarebbe opportuno – e la proporrò nei prossimi giorni in Commissione Bilancio – che sia sostenuta la proposta del SIAM, facendola nostra, in linea con i criteri economici e di fattibilità dell’operazione. Essendo un numero limitato di soggetti è giusto che tutti i rappresentanti delle Forze Armate che garantiscono l’ordine pubblico siano tutelati con tale agevolazione, nessuno escluso”. Lo afferma il Deputato di Forza Italia all’Ars e componente della Commissione Bilancio, on. Michele Mancuso, citato nella lettera che il SIAM ha indirizzato al Presidente Musumeci, in qualità di principale interlocutore per la risoluzione del problema.

